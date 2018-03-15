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المرصد السوري: خروج 12500 مدني من مناطق المعارضة بالغوطة

04:33 م الخميس 15 مارس 2018
المرصد السوري: خروج 12500 مدني من مناطق المعارضة بالغوطة

ارشيفية

دمشق (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بتواصل عمليات خروج المدنيين من الجيب الخاضع لسيطرة فيلق الرحمن، إلى مناطق سيطرة قوات النظام في الغوطة الشرقية.

وأشار المرصد في بيان صحفي اليوم ، إلى تصاعد أعداد الخارجين، بعد قدوم مئات المدنيين من بلدات ومدن جسرين وكفربطنا وزملكا ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة فيلق الرحمن.

ولفت المرصد إلى خروج أكثر من 12500 شخص بواسطة السيارات والحافلات الصغيرة والشاحنات إلى خارج الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية.

وقال المرصد إن هذه تعد أكبر عملية نزوح جماعية تشهدها الغوطة الشرقية منذ حصارها في عام 2013، من قبل قوات النظام وحلفائها ،مؤكدا أن عناصر فيلق الرحمن انسحبوا من منطقة المعبر وانكفأوا إلى داخل مدينة حمورية.

المرصد السوري حقوق الإنسان الغوطة الشرقية سوريا

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