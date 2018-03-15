سوريا: سبع سنوات من الحرب والآلم

اعداد - مصراوي:

لم يزل السوريون يعانون. سبع سنوات على بداية الانتفاضة التي تحولت إلى حرب أهلية. سبع سنوات والمجتمع الدولي يخفق مرارا عن وقف تلك الحرب التي قتل فيها مئات الآلاف وشرد الملايين.

مئات الاجتماعات وعشرات القرارات الأممية وغير الأممية لم تفلح حتى في خلق أفق لتضع هذه الحرب أوزارها، حتى يبدأ السوريون في إعادة بناء ما هدمه القتال في "قلب العروبة النابض".

لا يزال القتال يحصد أرواح المدنيين الأبرياء في الغوطة وعفرين وغيرها، فضلا عن تنظيم داعش الذي لم تُقتلع جذوره بعد من سوريا. لم يزل السياسيون السوريون سواء في السلطة أو في المعارضة يناورون هنا وهناك، كل مدعوم بطرف إقليمي ودولي له مآربه الخاصة.

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