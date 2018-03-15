أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات الخميس

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستويات أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند سعر 648 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 555 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 741 جنيها، والجنيه الذهب نحو 5184 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب صباح اليوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة في ظل توترات سياسية بين بريطانيا وروسيا وتجدد المخاوف من حرب تجارية عالمية، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت جرينتش، سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1325 دولارا للأوقية (الأونصة)، ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل التي جرى تداولها عند 1325.2 دولار للأوقية.