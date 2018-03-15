محمد بن سلمان يُشبّه المرشد الأعلى الإيراني بـ"هتلر"

كتبت- رنا أسامة:

شبّه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بالنازي الألماني، أدولف هتلر.

وقال، في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، نشرت مقتطفات منها، الخميس، "خامنئي يشبه هتلر إلى حد بعيد وله مطامع توسعية في الشرق الأوسط".

وتابع "لا أريد أن تتسبّب إيران في الشرق الأوسط في وقوع ما حدث في أوروبا بسبب هتلر".

وفي الوقت نفسه، أكّد بن سلمان أن المملكة ستّطوّر قنبلة نووية، في أقرب وقت، حال أقدمت إيران على فعل الشيء نفسه، مُشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي أكبر من نظيره الإيراني.

ومن المُقرر إذاعة المقابلة كاملة، الأحد المُقبل، على الموقع الرسمي للقناة، قبل يومين من لقاء ولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار أولى جولات بن سلمان الخارجية منذ تعيينه وليًا للعهد في يونيو الماضي.