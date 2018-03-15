وزيرة الدفاع الألمانية تستبعد توريدات أسلحة جديدة للعراق

برلين - (د ب أ):

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين رفضها لأية توريدات أسلحة جديدة للعراق في إطار المهمة التدريبية التي يقوم بها الجيش الألماني هناك.

وقالت اليوم الخمس في البرلمان الألماني "بوندستاج" : "سيكون الوضع هو أننا سنقتصر على توريد مواد غير قاتلة فحسب للعراق"، موضحة أن ذلك يشمل مثلا مستلزمات طبية أو أجهزة مضادة للألغام من أجل مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

يذكر أن الجيش الألماني قام بتوريد أسلحة لقوات البيشمركة الكردية شمالي العراق على نطاق واسع في الفترة بين 2014 و2016 من أجل دعمها في مكافحة (داعش)، من بينها 24 ألف بندقية هجومية و1200 صاروخ مضاد للدبابات.

وقالت فون دير لاين إن المعركة الحادة ضد (داعش) انتهت، وبذلك توريدات الأسلحة أيضا.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر توسيع نطاق المهمة التدريبية للجيش الألماني في العراق التي تهدف لدعم القوات المحلية في مكافحة (داعش) بحيث تشمل جميع أنحاء العراق.

يشار إلى أن هذه المهمة تقتصر حاليا على منطقة الأكراد شمالي العراق.

وقالت فون دير لاين إن الأمر يتعلق حاليا بتأمين أوجه النجاح التي تم تحقيقها، مشددة على ضرورة تمكين قوات الأمن العراقية من ضمان الأمن بنفسها.