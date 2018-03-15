بن سلمان لـ"سي بي إس" الأمريكية: سنطور قنبلة نووية حال قامت إيران بذلك

كتبت- رنا أسامة:

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ستّطوّر قنبلة نووية في حال أقدمت إيران على فعل الشيء نفسه.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، نشرت مقتطفات منها على موقعها الرسمي، اليوم الخميس.

ومن المُقرر إذاعة المقابلة كاملة، الأحد المُقبل، على الموقع الرسمي للقناة، قبل يومين من لقاء ولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار أولى جولات بن سلمان الخارجية منذ تعيينه وليًا للعهد في يونيو الماضي.