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بن سلمان لـ"سي بي إس" الأمريكية: سنطور قنبلة نووية حال قامت إيران بذلك

02:10 م الخميس 15 مارس 2018
بن سلمان لـ"سي بي إس" الأمريكية: سنطور قنبلة نووية حال قامت إيران بذلك

الأمير محمد بن سلمان

كتبت- رنا أسامة:

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ستّطوّر قنبلة نووية في حال أقدمت إيران على فعل الشيء نفسه.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، نشرت مقتطفات منها على موقعها الرسمي، اليوم الخميس.

ومن المُقرر إذاعة المقابلة كاملة، الأحد المُقبل، على الموقع الرسمي للقناة، قبل يومين من لقاء ولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار أولى جولات بن سلمان الخارجية منذ تعيينه وليًا للعهد في يونيو الماضي.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قنبلة نووية إيران

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