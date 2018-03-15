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مسؤول فلسطيني : 500 مستوطن يقتحمون منطقة أثرية شمال نابلس

01:59 م الخميس 15 مارس 2018
مسؤول فلسطيني : 500 مستوطن يقتحمون منطقة أثرية شمال نابلس

رام - (د ب أ):
أفاد مسؤول فلسطيني بأن مئات المستوطنين اقتحموا اليوم الخميس المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس، بحراسة من الجيش الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله إن "قرابة 500 مستوطن اقتحموا المنطقة الأثرية، وأن جيش الاحتلال أغلق الطرق المؤدية للمنطقة".

وأضاف أن "جيش الاحتلال اقتحم المنطقة الأثرية وفجر سارية العلم".

وتقع "سبسطية" على بعد 12 كم شمال غرب مدينة نابلس ، ويوجد فيها جامع النبي يحيى، كما تُعتبر ذات تاريخ عريق وحضارة زاهرة امتدت لأكثر من 3000 عام، وأطلق عليها المؤرخون لقب عاصمة الرومان في فلسطين.

المستوطنون اليهود نابلس فلسطين المحتلة الاحتلال الاسرائيلي

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