وزير الخارجية الألماني الجديد يدعو للمثابرة في مكافحة تنظيم داعش

برلين - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس للتحلي بالمثابرة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وحذر ماس اليوم الخميس في أول خطاب له بالبرلمان الألماني "بوندستاج" بصفته وزيرا للخارجية قائلا: "نجاحاتنا هشة".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن التحالف الدولي حقق أوجه نجاح مهمة في مواجهة تنظيم (داعش)، ولم يعد للتنظيم أي سلطة في العراق، فإنه لم يُهزم بعد.

وشدد ماس على ضرورة مواصلة الالتزام في مكافحة التنظيم، وقال: "التخاذل سيكون بمثابة إشارة خاطئة تماما في الوقت الحالي".

ويتشاور نواب البرلمان الألماني اليوم بشأن تمديد أكبر وأهم مهام يقوم بها الجيش الألماني في الخارج، لا سيما بعثات قوات الجيش في أفغانستان في سورية والعراق لمكافحة (داعش).

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر تمديد المهمة التدريبية للجيش في العراق التي لتهدف لدعم القوات المحلية في مكافحة (داعش) لتشمل جميع أنحاء العراق.

يشار إلى أن وجود الجيش الألماني يقتصر حاليا على منطقة الأكراد شمالي العراق.