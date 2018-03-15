موسكو: لندن مركز لغسيل الأموال القذرة

القاهرة - مصراوي:

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا من تعهد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التحرك ضد الجريمة والفساد عقب الهجوم على جاسوس روسي سابق، واصفة لندن بأنها مركز غسيل الأموال الذي يأوي مجرمين.

ووصفت زخاروفا أعضاء الحكومة البريطانية بأنهم "كاذبون" لأن لندن لم تستجب لعشرات الطلبات من موسكو بتسليم مجرمين وقتلة يعيشون على أراضيها.

وصرحت في برنامج حواري على قناة "روسيا 1" الحكومية "من الصعب أن نجد مكاناً اكبر من لندن لغسيل الأموال".

وأضافت "هل تعلمون عدد الروس الذين ننتظر تسلمهم من لندن بطلبات رسمية؟ أكثر من 40 شخصا، بينهم أشخاص نقلوا معهم فلوساً قذرة، وكذلك سفاحين" رحبت بهم بريطانيا ومنحتهم اللجوء.

وتابعت "والان يقولون لنا أن من يخالفون القانون غير مرحب بهم في بريطانيا؟".

وكانت ماي صرحت الاربعاء انه في اطار الرد البريطاني على العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال، فستقوم لندن بالتدقيق في ملفات الوزراء الذين يمكن أن يكونوا مشاركين في نشاطات تضر ببريطانيا.

وقالت إن الاجهزة الامنية ستتحرك "ضد المجرمين الخطرين، والنخبة الفاسدة. لا مكان لهؤلاء أو لأموالهم في بلادنا".

إلا أن زخاروفا قالت إن المسؤولين البريطانيين "كاذبون .. فهم يقولون إنهم لا يرحبون بالأموال القذرة وفي الوقت ذاته لا يستطيعون تسليمنا أشخاصا ضدهم قضايا، وليس ذلك فحسب بل إنهم قتلة".

واعلنت ماي عن طرد 23 دبلوماسيا روسيا وتعليق الاتصالات الرفيعة المستوى مع روسيا بما في ذلك المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم، عقب تسميم سكريبال بغاز أعصاب تم تطويره في الاتحاد السوفياتي.

وسخرت زخاروفا من هذه الإجراءات.

وقالت للمذيعين الذين غالبهم الضحك "العائلة المالكة لن تأتي. لا أدري كيف ستتحملون ذلك، يجب أن نقوي أعصابنا".