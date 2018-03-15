الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف قطاع غزة بعد تفجير استهدف دورية له

غزة - (د ب أ):

قصف الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية اليوم الخميس أطراف شرق قطاع غزة بعد إعلانه تعرض دورية عسكرية تابعة له لتفجير قرب السياج الفاصل مع القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية تجاه نقاط "رصد" وموقع تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على أطراف شمال قطاع غزة.

وبحسب المصادر ، لم يسفر القصف عن إصابات فيما خلف أضرارا مادية.

وقال الجيش الاسرائيلي ، في بيان ، إن "القصف جاء ردا على تفجير عدد من العبوات الناسفة لدى مرور دورية عسكرية قرب السياج شمال القطاع من دون وقوع إصابات في صفوف الدورية".

وكان أربعة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح في 17 من الشهر الماضي جراء انفجار عبوة قرب السياج الفاصل جنوب قطاع غزة ، فيما ردت إسرائيل في حينها بشن غارات على القطاع.

ويشهد قطاع غزة توترا متزايدا تخلله إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل التي ردت بغارات موضعية على أثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقتل 19 فلسطينيا في قطاع غزة منذ ذلك الوقت في أحداث توتر مع إسرائيل.