صادرات أسلحة ألمانية بالملايين لتركيا رغم الحرب السورية

برلين - (د ب أ):

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) بأن ألمانيا وافقت على تزويد تركيا بشحنات أسلحة بملايين اليورو حتى بعد دخول قوات من الجيش التركي سوريا وذلك حسبما جاء في رد لوزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من عضو حزب الخضر، أوميد نوريبور، والذي حصلت وكالة الألمانية على نسخة منه.

وأوضحت الوزارة أن ألمانيا اعتمدت 20 موافقة لتصدير أسلحة ألمانية بقيمة 4ر4 مليون يورو لتركيا خلال الخمسة أسابيع ونصف الأولى من عملية "غصن الزيتون" ضد مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا، أي أكثر من متوسط قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا في فترة مثل هذه من العام الماضي والتي لم تزد فيها صادرات ألمانيا من الأسلحة لتركيا عن 6ر3 مليون يورو.

وكان زيجمار جابريل الذي سلم منصب وزير الخارجية الألمانية أمس الأربعاء قد أكد في فبراير الماضي أن هناك وقفا لتصدير الأسلحة الألمانية لتركيا منذ بدء العملية العسكرية التركية في سوريا، حيث قال في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ARD" في 16 فبراير الماضي، أي يوم الإفراج عن الصحفي الألماني التركي دنيس يوجيل: "لم نزود تركيا بأي نوع من الأسلحة بسبب المواجهة العسكرية في شمال سوريا، لأن...تزويد دولة في مثل هذه الحالة... بأسلحة أمر محظور في ألمانيا حتى وإن كانت هذه الدولة عضوا في حلف شمال الأطلسي "ناتو"".

غير أن وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية، ماتياس ماشينج، قال في رده الذي أرسله للبرلمان أمس الأول الثلاثاء إن الحكومة الألمانية أصدرت تصاريح تصدير أسلحة لتركيا "في حالات بعينها" حتى بعد بدء العملية العسكرية التركية في سوريا.

وقال ماشينج إن هذه التصاريح "إما ذات صلة بأوجه التعاون الدولي التي تكون فيها ألمانيا ملزمة أمام الاتحاد الأوروبي أو حلفاء الناتو بالوفاء بها من خلال تعاقدات أو تكون هذه الحالات تخدم الدفاع عن تحالف الناتو".