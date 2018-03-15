مقتل قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني بالرقة السورية

دمشق - ( د ب أ ):

أفاد مصدر مقرب من قوات "سوريا الديمقراطية" بأن رئيس العلاقات العامة والقيادي البارز في حزب العمال الكردستاني عمر علوش قتل فجر اليوم الخميس في منزله في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي .

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن "علوش عاد إلى المنزل الذي يعيش فيه في مدينة تل أبيض مساء امس من مدينة الرقة وعثر على جثته صباح اليوم ".

ويعتبر علوش من أبرز قياديي حزب العمال الكردستاني في محافظة الرقة وتسلم إدارة منطقة تل أبيض بعد سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي على منطقة تل أبيض وسط عام 2015.