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سلاح الجو التركي يشن غارات ضد أهداف للمسلحين الأكراد في شمال العراق

09:55 ص الخميس 15 مارس 2018
سلاح الجو التركي يشن غارات ضد أهداف للمسلحين الأكراد في شمال العراق

ارشيفية

أنقرة (د ب أ)

أعلن الجيش التركي اليوم الخميس أن سلاح الجو التركي دمر ثمانية أهداف لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن بيان لرئاسة أركان الجيش أن الغارات وقعت أمس واستهدفت مواقع في منطقتي هاكورك وزاب في شمال العراق.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سورية والعراق فرعين لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تنشط في مناطق بجنوب شرق تركيا، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية انفصالية. وتشن تركيا حاليا عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين السورية، وتشن بصورة متكررة غارات على مواقعهم في شمال العراق.

وكشفت الحكومة التركية مؤخرا عن أن أنقرة تخطط مع الحكومة الاتحادية العراقية للقيام بعملية عسكرية عبر الحدود في شمال العراق ضد المسلحين الأكراد.

سلاح الجو التركي الجيش التركي العراق حزب العمال الكردستاني سوريا

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