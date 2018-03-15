مسؤول عراقي: انتشال 16 جثة من تحت الأنقاض في الموصل

الموصل، العراق (د ب أ)

كشف مسؤول في دائرة الدفاع المدني بمدينة الموصل اليوم الخميس عن انتشال 16 جثة جديدة من تحت الأنقاض في منطقة الخاتونية وسط الموصل القديمة، 400 كلم شمال بغداد.

وقال النقيب أيمن أمير إن "فرق الدفاع المدني تمكنت اليوم من انتشال 16 جثة جديدة، بينهم نساء وأطفال، خلال عملية رفع الأنقاض داخل منطقة الخاتونية وسط الموصل القديمة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشالها بالتعاون مع القوات الأمنية، وتم تسليمها للطب العدلي الشرعي للتعرف على أصحابها والاتصال بذويهم ومعارفهم من أهالي الموصل القديمة".

وتواصل فرق الدفاع المدني انتشال الجثث من تحت أنقاض أحياء الموصل القديمة. وكان الدفاع المدني أعلن الجمعة الماضية انتشال 36 جثة.

وسقط الآلاف من المدنيين خلال تحرير الموصل القديمة الواقعة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل خلال معارك تحريرها من سيطرة داعش.

وأفادت إحصائية أخيرة بانتشال أكثر من أربعة آلاف جثة تعود لمدنيين سقطوا ضحايا خلال التحرير.