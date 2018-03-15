السفارة البريطانية: استمرار التحقيقات في حادث وفاة الطالبة المصرية

القاهرة (مصراوي)

أكدت السفارة البريطانية بالقاهرة استمرار التحقيقات في الحادث المروع الذي أدى إلى وفاة الطالبة مريم عبد السلام ضحية الاعتداء في مدينة نوتنجهام ببريطانيا، والتي وافتها المنية عصر أمس الأربعاء بالمستشفى التي تعالج بها.

ووصفت السفارة البريطانية - في بيان اليوم الخميس - خبر وفاة مريم عبد السلام بالـ"مأسوي"، معربة عن تعازيها الصادقة لعائلة الضحية وأصدقائها.

وأضافت السفارة أن التحقيقات ستتواصل حول الاعتداء المروع لضمان تحقيق العدالة.. مشددة على أنها على اتصال وثيق مع شرطة نوتنجهام والسفارة المصرية بلندن للتأكد من أن أسرتها لديها الدعم الذي تحتاجه.

وتقدمت أمس وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسرة المواطنة مريم عبد السلام ضحية الاعتداء الآثم في مدينة نوتنجهام ببريطانيا، والتي وافتها المنية أمس بالمستشفى التي تعالج بها من جراء الاعتداء.