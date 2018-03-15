أمريكا تؤيد قرار بريطانيا بطرد دبلوماسيين روس

واشنطن-(أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تؤيد قرار بريطانيا طرد 23 دبلوماسيا روسيا من المملكة المتحدة ردا على اعتداء بحق جاسوس روسي سابق وابنته تقول لندن إن موسكو تقف وراءه.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس، عن بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قوله: إن واشنطن تشارك المملكة المتحدة تقييمها أن روسيا مسؤولة عن الهجوم المتهور باستخدام غاز الأعصاب ضد الجاسوس في بريطانيا سيرجى سكريبال".

وأعربت واشنطن عن دعمها لـ "أقرب حلفائها"، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركائها على "ضمان عدم حدوث مثل هذه الهجمات البغيضة".