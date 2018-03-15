خطة لإنشاء طريق سريع يربط كوريا الجنوبية بجارتها الشمالية

سول -(د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية عزمها إنشاء طريق سريع يربط بين مدينة باجو الكورية الجنوبية، ومدينة كيسونج الكورية الشمالية.

وقالت الشركة الكورية للطرق السريعة اليوم الخميس، إنها تجهز لتشكيل فريق عمل خاص بالمشروع لإنشاء الطريق السريع في المناطق الحدودية بين الكوريتين، ومن المتوقع تشكيله في غضون النصف الأول من العام الجاري، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وكانت وزارة الأراضي والنقل والشركة قد حددتا هذا المشروع لربط الطريق السريع بين الكوريتين كمهمة سياسية رئيسية في عام 2015، غير أن عملية المشروع تم تعليقها في ظل تجمد العلاقات بين الكوريتين بسبب التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية في كانون ثان/يناير عام 2016.

وستستكمل شبكة الطرق السريعة بين سول وبيونج يانج في حال إنشاء الطريق السريع الذي يربط بين مون سان وكيسونج، وفقا ليونهاب.