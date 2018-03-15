مصدر سوري: الجيش يُسيطر على الغوطة الشرقية خلال ساعات

دمشق-(د ب أ):

واصلت القوات الحكومية السورية تقدمها في منطقة الغوطة شرقي العاصمة السورية دمشق الأربعاء.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وصلت القوات الحكومية إلى أطراف بلدة حمورية في غوطة دمشق ومسألة السيطرة الكاملة على المدينة ستكون خلال الساعات القليلة القادمة".

وأكد المصدر أن "قوات الحرس الجمهوري السوري تتقدم أيضاً باتجاه بلدة جسرين في الغوطة وتتقدم من محورين ، الأول من بلدة الأفتريس والثاني من محمور جسر المليحة ".

وحذر مصدر في الدفاع المدني في الغوطة من وجود آلاف من المدنيين العالقين في بلدة حمورية.

وقال المصدر لـ (د.ب.أ): " بعد تقدم القوات الحكومية باتجاه بلدتي حمورية هناك خوف على أكثر من 5 آلاف شخص مدني محاصرين داخل البلدة ولم يتمكنون من الخروج بسبب كثافة القصف".