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استقالة رئيس الوزراء السلوفيني بسبب حكم للمحكمة العليا

03:23 ص الخميس 15 مارس 2018
استقالة رئيس الوزراء السلوفيني بسبب حكم للمحكمة العليا

ميرو سيرار رئيس الوزراء السلوفيني

بلجراد- (د ب أ):

أعلن ميرو سيرار، رئيس الوزراء السلوفيني، مساء الأربعاء أنه سيقدم استقالته من منصبه على خلفية قرار المحكمة العليا بإلغاء استفتاء أجري في سبتمبر الماضي بشأن مشروع للسكك الحديدية.

وقال سيرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء :"هذه كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، أعزائي المواطنين أعيد السلطة إلى أيديكم".

وذكرت وكالة (إس.تي إيه) للأنباء أن سيرار أعلن أنه سيقدم استقالته رسميا إلى الرئيس بوروت باهور اليوم الخميس قبل أشهر من انتهاء فترة رئاسته للحكومة.

 

ميرو سيرار رئيس الوزراء السلوفيني بلجراد

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