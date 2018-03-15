استقالة رئيس الوزراء السلوفيني بسبب حكم للمحكمة العليا

بلجراد- (د ب أ):

أعلن ميرو سيرار، رئيس الوزراء السلوفيني، مساء الأربعاء أنه سيقدم استقالته من منصبه على خلفية قرار المحكمة العليا بإلغاء استفتاء أجري في سبتمبر الماضي بشأن مشروع للسكك الحديدية.

وقال سيرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء :"هذه كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، أعزائي المواطنين أعيد السلطة إلى أيديكم".

وذكرت وكالة (إس.تي إيه) للأنباء أن سيرار أعلن أنه سيقدم استقالته رسميا إلى الرئيس بوروت باهور اليوم الخميس قبل أشهر من انتهاء فترة رئاسته للحكومة.