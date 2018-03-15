خلال عملية شرطية.. مقتل 7 سجناء في أخطر سجون بوليفيا

لاباز- (د ب أ):

لقى 7 سجناء حتفهم، الأربعاء، خلال عملية تفتيش قامت بها الشرطة في سجن ينظر إليه باعتباره الأخطر في بوليفيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكانت الحصيلة الأولية للقتلى هي ستة أشخاص، غير أن سجينا آخر لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى متأثرا بجراحه.

وأصيب أيضا 7من ضباط الشرطة و18 سجينا، خلال تبادل إطلاق النار في سجن بالماسولا في مدينة سانتا كروز دي لا سييرا بجنوب شرقي البلاد.

وأدت أعمال شغب قام بها سجناء إلى إصابة عدد من الأشخاص في السجن الذي يضم 5400 سجين الأسبوع الماضي. وأسفرت أعمال أكبر عن مقتل 30 شخصاً أغسطس 2013 في السجن، الذي زاره البابا فرنسيس الأول قبل ثلاث سنوات.