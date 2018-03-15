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بعد تسميم جاسوس روسي.. مباحثات بين فرنسا وبريطانيا لتوجيه رد قوي لموسكو

02:57 ص الخميس 15 مارس 2018
بعد تسميم جاسوس روسي.. مباحثات بين فرنسا وبريطانيا لتوجيه رد قوي لموسكو

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

باريس-(د ب أ):

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها سوف تنسق مع بريطانيا في الساعات القادمة بشأن ردها على تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا، وذلك بعد اتهام لندن موسكو بالمسؤولية عن محاولة قتله، وإعلانها عن تدابير للرد من بينها طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عقب لقاء نظيره الألماني هايكو ماس:"في الساعات القادمة، ستكون فرنسا على اتصال مع السلطات البريطانية على أعلى مستوى لتنسيق ردنا".

واعتبر لودريان أن الأمن الأوروبي و"أمن واحدة من حلفائنا الرئيسيين" في خطر.

 

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