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أهم التصريحات العالمية في 24 ساعة: ستيفن هوكينج رحل إلى عالم مواز

12:25 ص الخميس 15 مارس 2018
أهم التصريحات العالمية في 24 ساعة: ستيفن هوكينج رحل إلى عالم مواز

ستيفن هوكينج

إعداد – محمد الصباغ:

نفى المتحدث باسم الكرملين أن يكون لموسكو أي دور في تسميم سيرجي سكريبال في لندن وهي الأزمة الكبيرة التي انتقل صداها إلى مجلس الأمن الدولي، فيما صرح السفير علاء يوسف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة بأن ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر وتحديدا في أزمة جوليو ريجيني والترويج لوجود اختفاء قسري في مصر هي ادعاءات باطلة، كما قال وزير الاقتصاد الألماني بأن عالم الفيزياء ستيفن هوكينج لم يمت ولكنه ذهب إلى عالم آخر.

ستيفن هوكينج موسكو روسيا الجاسوس الروسي علاء يوسف غاز الأعصاب تيريزا ماي أنجيلا ميركل

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