أهم التصريحات العالمية في 24 ساعة: ستيفن هوكينج رحل إلى عالم مواز

إعداد – محمد الصباغ:

نفى المتحدث باسم الكرملين أن يكون لموسكو أي دور في تسميم سيرجي سكريبال في لندن وهي الأزمة الكبيرة التي انتقل صداها إلى مجلس الأمن الدولي، فيما صرح السفير علاء يوسف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة بأن ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر وتحديدا في أزمة جوليو ريجيني والترويج لوجود اختفاء قسري في مصر هي ادعاءات باطلة، كما قال وزير الاقتصاد الألماني بأن عالم الفيزياء ستيفن هوكينج لم يمت ولكنه ذهب إلى عالم آخر.