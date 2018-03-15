المرصد السوري: مقتل وإصابة 44 شخصا جراء القصف التركي لمدينة عفرين

دمشق - (د ب أ):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن القصف التركي لمدينة عفرين الخاضعة للسيطرة الكردية في شمال سورية، أسفر عن مقتل وإصابة 44 مدنيا على الأقل اليوم الاربعاء.

وأسفر القصف المدفعي والضربات الجوية من جانب القوات التركية التي استهدفت مدينة عفرين عن مقتل 10 مدنيين، من بينهم أربعة أطفال، وإصابة 34 آخرين، وفقا للمرصد ومقره بريطانيا.

وأضاف المرصد "ولا تزال أعداد الشهداء قابلة للازدياد لوجود جرحى بحالات خطرة".

من جهة اخرى، ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن تعزيزات عسكرية تركية جديدة وصلت إلى ولاية هطاي الحدودية مع سورية، لتنضم إلى وحدات الجيش التركي المنتشرة على الحدود، في إطار عملية "غصن الزيتون".

وأفادت الأناضول أن رتلا مكونا من مركبات عسكرية، بينها ناقلات جنود مدرعة، وصلت إلى قضائي ريحانلي، وخاصة، التابعتين لولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأشارت أن وصول الرتل كان وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومنذ بدء العملية التركية في 20 يناير، قُتل نحو 225 مدنياً ، بينهم 36 طفلاً، و26 امرأة حسبما ذكر المرصد.