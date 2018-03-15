مصدر حكومي كردي: مقاتلات تركية قصفت مواقع حزب العمال شمالي العراق

أربيل - (د ب أ):

أفاد مصدر حكومي كردي مساء اليوم الأربعاء بأن مقاتلات تركية قصفت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق حدودية تابعة لمحافظة أربيل 350 كيلومترا شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "ثلاث مقاتلات حربية تركية قصفت اليوم مناطق تابعة لناحية سيدكان الحدودية بمدينة اربيل مستهدفة مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني".

وأضاف أن "القصف التركي على مواقع حزب العمال استمر حوالي ساعتين"، مؤكدا "عدم توفر معلومات حول الخسائر الناتجة عن القصف".

وتقوم المقاتلات التركية باستمرار بقصف مناطق حدودية مع العراق، مستهدفة مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.