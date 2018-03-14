بيان الخارجية بعد وفاة مريم عبدالسلام: نتابع القضية حتى القصاص من الجناة

مصرواي - وكالات

قالت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إنها تتابع الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة الاعتداء على المواطنة مريم عبدالسلام والذي أسفر عن مصرعها في وقت سابق اليوم.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان رسمي إن متابعة الإجراءات القانونية للقضية ستستمر حتى يتم القصاص من الجناة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في توفير الرعاية اللازمة للفقيدة، واستيفاء كافة الحقوق القانونية الأخرى للأسرة.

كما تقدمت وزارة الخارجية بالتعازي لأسرة مريم عبد السلام واصفة الاعتداء عليها في مدينة نوتنجهام ببريطانيا بالآثم.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، بأن وزارة الخارجية تتواصل مع أسرة المواطنة عبر السفارة والقنصلية العامة المصرية في لندن، مشيراً إلى توجه القنصل العام في لندن علاء الدين يوسف فور علمه بوفاة المواطنة إلى مدينة نوتنجهام للوقوف بجانب أسرتها وتقديم الدعم اللازم لها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيدة إلى أرض الوطن بناء على طلب الأسرة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن القنصلية العامة في لندن سوف تتابع بالتنسيق مع مستشارها القانوني ومحامي الأسرة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة الإعتداء على الفقيدة حتى يتم القصاص من الجناة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في توفير الرعاية اللازمة للفقيدة، واستيفاء كافة الحقوق القانونية الأخرى للأسرة.