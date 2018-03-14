الخرطوم: أستراليا تعرض استثمار 11 مليار دولار بالسودان
الخرطوم - (أ ش أ)
قال وزير المعادن السوداني، الدكتور هاشم علي سالم، اليوم الأربعاء، إن أستراليا قدمت عرضا لاستثمار 11 مليار دولار في السودان منها 7 مليارات دولار كوديعة .
وأضاف سالم - في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأربعاء بالخرطوم - أنه أطلع الرئيس على العرض المقدم من دولة أستراليا للاستثمار في البلاد بمبلغ 11 مليار دولار.
وكشف أن 4 مليارات دولار من المبلغ مقرر تخصيصها للاستثمار في مجال التعدين و7 مليارات دولار أخرى كوديعة، منوها بأنه سيتم الاتصال بالمستثمرين الأستراليين للبدء في إجراءات هذا الاستثمار .
وقال سالم إن "الاستقرار الأمني الذي يشهده السودان دفع بالمستثمرين الأجانب إلى الإقبال على الاستثمار بالبلاد".
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