أكثر الكلمات إنتشاراً

مريم عبد السلام انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد سد النهضة العملية الشاملة 2018 شهادة أمان محمد صلاح الدوري المصري

الخرطوم: أستراليا تعرض استثمار 11 مليار دولار بالسودان

11:09 م الأربعاء 14 مارس 2018
الخرطوم: أستراليا تعرض استثمار 11 مليار دولار بالسودان

وزير المعادن السودانى الدكتور هاشم على سالم

الخرطوم - (أ ش أ)

قال وزير المعادن السوداني، الدكتور هاشم علي سالم، اليوم الأربعاء، إن أستراليا قدمت عرضا لاستثمار 11 مليار دولار في السودان منها 7 مليارات دولار كوديعة .

وأضاف سالم - في تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأربعاء بالخرطوم - أنه أطلع الرئيس على العرض المقدم من دولة أستراليا للاستثمار في البلاد بمبلغ 11 مليار دولار.

وكشف أن 4 مليارات دولار من المبلغ مقرر تخصيصها للاستثمار في مجال التعدين و7 مليارات دولار أخرى كوديعة، منوها بأنه سيتم الاتصال بالمستثمرين الأستراليين للبدء في إجراءات هذا الاستثمار .

وقال سالم إن "الاستقرار الأمني الذي يشهده السودان دفع بالمستثمرين الأجانب إلى الإقبال على الاستثمار بالبلاد".

هذا المحتوى من

الخرطوم السودان هاشم علي سالم عمر البشير

الخبر التالى:

الجيش الليبي: استهداف أي طيران عسكري يهبط جنوب البلاد دون إذن
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان