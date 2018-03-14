مندوب بريطانيا بمجلس الأمن يتهم موسكو بتسميم الجاسوس الروسي

القاهرة - (مصراوى):

اتهم مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن جوناثان ألن روسيا بالتورط في تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال، معتبرًا ذلك بالعمل المتهور ضدّ بريطانيا، وذلك حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وقال المندوب البريطاني، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، إن روسيا كانت دائما تنتهك القانون الدولي، مشيرًا إلى أن سكريبال وابنته لا يزالان في حالة حرجة جراء تعرضهما لمادة أعصاب.

وذكر ألن: "أنّنا خلصنا إلى أنّ روسيا هي المسؤولة عن هذا العمل الطائش"، مركّزاً على أنّ "هذا العمل يمثّل انتهاكاً للمادة الثانية من ميثاق ​الأمم المتحدة​. كما أنّ تطوير هذا النوع من الغاز غير ممكن إلّا في معامل خاصة".

وتابع: "لقد سبق لروسيا وأن اتهمت سكريبال بالعمالة والخيانة أكثر من مرة".

من جانبها قالت مندوبة أمريكا في مجلس الأمن نيكي هيلي إن روسيا مسؤولة عن الهجوم الكيماوي، مضيفة: نحتاج من روسيا أن تبلغنا عن الأسباب التي جعلتها ترتكب ما أقدمت عليه.

كما أدان مندوب فرنسا في مجلس الأمن​، ​فرانسوا ديلاتر​الهجوم وتتضامن مع الحليف البريطاني"، مشيراً إلى "أنّنا نثق في التحقيقات البريطانية للوصول إلى حيثيات استخدام الكيميائي".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الأزمة التي نشبت مؤخراً بيت بريطانيا وروسيا على خلفية محاولة قتل جاسوس روسي سابق في بريطانيا.