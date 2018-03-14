إسرائيل تضع موافقتها شرطًا قبل اتفاق تصدير غاز من قبرص إلى مصر

كتب – محمد الصباغ:

قال موقع "قبرص ميل" إن مالكي حقوق التنقيب الإسرائيليين بجوار حقل غاز "افروديت" القبرصي طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالتدخل من أجل منع توقيع قبرص اتفاقًا مع مصر بهدف استيراد القاهرة للغاز من الجزيرة في جنوب شرق المتوسط.

وزعمت الشركات الإسرائيلية أن التعاقد المصري على استيراد الغاز من حقل أفروديت سوف يؤثر على مصالحهم ومخزون الغاز في الحقول المجاورة.

وأضاف الموقع القبرصي، اليوم الأربعاء، أن ملاك حقوق التنقيب بحقل "إيشاي" أو "Ishai" الإسرائيلي الملاصق لحقل أفروديت، أشاروا في مراسلات إلى مسؤولين بحكومة تل أبيب إلى أن عملية استخراج الغاز من الجانب القبرصي (أفروديت) سيؤدي إلى سحب الغاز من الجانب الإسرائيلي أيضًا.

وبحسب وكالة الأنباء القبرصية فقد رفض مصدر بالحكومة في نيقوسيا الأمر.

وتحدث المصدر للوكالة قائلًا: "هذه مزاعم قديمة، وغير مسؤولة حيث أنهم اعترفوا رسميا بأن كمية الغاز في الحقل الإسرائيلي زهيدة ولا يمكن استخراجها".

وجاءت المساعي الإسرائيلية بعد الأنباء عن سعي مصر وقبرص لتوقيع اتفاقا حول تصدير الغاز من نيقوسيا إلى القاهرة وتحديدا من حقل أفروديت.

ويعتبر الحقل القبرصي مجاور لحقول إسرائيلية مثل "إيشاي"، والحقلين الكبيرين "ليفاثان" و"تمار".

ومن جانب آخر من المنتظر أن تتعاقد شركة "شل" العالمية على شراء الغاز من حقلي أفروديت وليفاثان.

ويطالب المسؤولون عن التنقيب في الحقل الإسرائيلي "إيشاي" بضمان حق تل أبيب في ألا توقع قبرص أي اتفاق بخصوص تصدير الغاز من أفروديت إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقا مبدئيًا في فبراير مع قبرص بإقامة خط أنابيب يمتد بين البلدين. وقال وزير البترول طارق الملا إن المناقشات بدأت بين الحكومتين بجانب مناقشات مع شركاء إقليميين من أجل "تحقيق هدف مصر أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بالتوازي مع استراتيجية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يعطيها الفرصة للعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبي في هذا النطاق".

كما أشارت وكالة بلومبرج إلى أن مصر بالفعل اقتربت من اتفاق مع قبرص على شراء الغاز من حقل أفروديت، وهي خطوة في الطريق لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

ويأتي ذلك في وقت وقعت فيه شركة دولفينوس المصرية الخاصة اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في خطوة أيضًا لنفس الغرض وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.