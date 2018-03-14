ميركل ترفض الإفصاح عما إذا كانت ستكتفي بالولاية الرابعة

برلين - (د ب أ):

رفضت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، الإفصاح عما إذا كانت فترة ولايتها الرابعة ستكون ولايتها الأخيرة، واكتفت بالقول إنها تركز فقط على بداية الدورة التشريعية الجديدة وبداية العمل.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قالت ميركل:" تعرفونني، فأنا دائما ما أعطي الإجابات عندما تكون ضرورية".

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت تفضل لو انضمت اندريا ناليس الزعيمة المقبلة للحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى مجلس الوزراء لأن ذلك كان من شأنه أن يقلل الاضطرابات في خطط تشكيل الحكومة بشكل أو بآخر، قالت ميركل إنها كانت راضية عن العمل مع ناليس إبان توليها منصب وزيرة العمل في الحكومة السابقة.

وأضافت أنها سترحب بالعمل مع ناليس أيضا كزعيمة للحزب وللكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي و" هذا بالطبع دور آخر".

كان البرلمان الألماني قد انتخب أنجيلا ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، مستشارة لألمانيا لفترة ولاية رابعة. وحصلت ميركل (63 عاما) اليوم الأربعاء على 364 صوتا من إجمالي 688 من أصوات نواب البرلمان.