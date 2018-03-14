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برلمان تونس يفشل في انتخاب كامل أعضاء أول محكمة دستورية في البلاد

10:12 م الأربعاء 14 مارس 2018
برلمان تونس يفشل في انتخاب كامل أعضاء أول محكمة دستورية في البلاد

البرلمان التونسي

تونس - (د ب أ):

فشل البرلمان التونسي اليوم الاربعاء في انتخاب كامل أعضاء أول محكمة دستورية في تونس، من أجل استكمال المؤسسات الدستورية الجديدة في البلاد.

ومن بين أربعة أعضاء، توصل نواب البرلمان الى انتخاب عضو واحد في دورتين خلال جلستين عامتين أمس واليوم.

ويتعين على البرلمان انتخاب أربع أعضاء من بين 12 عضوا للمحكمة بأغلبية الثلثين، بينما يرشح كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بقية الأعضاء بالتساوي.

وفشلت مفاوضات بين الكتل البرلمانية، من أجل التوصل الى توافق حول الأعضاء قبل عملية التصويت.

وأدى ذلك بالنتيجة الى فشل جميع المرشحين، باستثناء مرشح واحد، في إحراز أغلبية الثلثين.

وتتبقى دورة ثالثة ستجرى الاربعاء المقبل. وفي حال استمرار الفشل في انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين، فإنه يتم اللجوء الى تقديم مرشحين جدد.

وبسبب خلافات سياسية تأخر تأسيس المحكمة التي نص عليها الدستور الجديد لتونس لعام 2014، أكثر من عامين.

تونس البرلمان التونسي أول محكمة دستورية في تونس

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