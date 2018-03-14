مقتل 7 وإصابة 32 آخرين في تفجير انتحاري في شرق باكستان

إسلام أباد - (د ب ا):

قال مسؤولون إن مهاجما انتحاريا اقتحم بدراجته النارية نقطة تفتيش أمنية في شرق باكستان اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الاقل وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين.

وقال المسؤول بالشرطة حيدر أشرف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التفجير وقع في ضواحي مدينة لاهور بالقرب من مركز ديني كان احد الدعاة المسلمين يلقي خطبة فيه.

وأودى الحادث بحياة أربعة ضباط شرطة.

وأوضح أشرف أن عدد القتلى قد يرتفع حيث أن بعض المصابين الـ32 في حالة حرجة في المستشفيات.

وينتمي الواعظ إلى جماعة التبليغ والدعوة.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال وزير الشرطة في البنجاب رنا ثناء الله إن المهاجم أراد أن يدخل إلى المركز، لكن فجر نفسه عندما اعترضه أفراد الشرطة عند نقطة التفتيش.

والهجمات في البنجاب، أكثر الأقاليم اكتظاظا بالسكان، حيث تقع لاهور، نادرة منذ أن شن الجيش سلسلة من الهجمات ضد المسلحين الإسلاميين في المناطق الواقعة على الحدود مع أفغانستان.

لكن المسلحين ما زالوا قادرين على شن هجمات مفاجئة على قوات الأمن والمدنيين.

ولقي أكثر 70 ألف شخص في باكستان حتفهم خلال أكثر من 10 سنوات بسبب العنف الذي شنه المسلحون المرتبطون بالقاعدة وحاليا بتنظيم داعش.