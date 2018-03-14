الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أطفال وشابا من القدس وآخر من قلقيلية

رام الله - (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، 3 أطفال من بلدة العيسوية بالقدس وشابا من بلدة حزما شمال شرق المدينة، بالإضافة إلى قيام وحدة إسرائيلية خاصة (مستعربين) باختطاف شاب من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأطفال الثلاثة بزعم إلقائهم الحجارة.. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال شرعت بالتنكيل بالسكان وسط حصار عسكري ما زالت تفرضه على البلدة منذ نحو 50 يوما، حيث دارت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال عشرات القنابل الصوتية والغازية السامة.

وفي بلدة حزما، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا على الحاجز العسكري القريب من البلدة الواقعة شمال شرق القدس، وسط حالة استنفار واسعة لقواته في محيط الحاجز العسكري بالقرب من مداخل حزما الرئيسية.

أما في شمال الضفة، فاعتقلت قوات الاحتلال شابا من قلقيلية، مستعينة بوحدات خاصة إسرائيلية (مستعربين) اختطفت الشاب أثناء تواجده في أحد المحال التجارية.

أما في جنوب الضفة فاقتحمت قوات الاحتلال، حي "بئر حرم الرامة" في مدينة الخليل، وأغلقته أمام حركة المواطنين، تمهيدا لزيارة المستوطنين للموقع الأثري وإقامة صلوات تلمودية بالمكان.