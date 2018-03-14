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فيكو يعرض استقالة مشروطة من رئاسة حكومة سلوفاكيا على خلفية مقتل صحفى

09:30 م الأربعاء 14 مارس 2018
فيكو يعرض استقالة مشروطة من رئاسة حكومة سلوفاكيا على خلفية مقتل صحفى

روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا

براتيسلافا - (د ب ا):

عرض روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا استقالته من منصبه فى بيان مفاجئ،بحسب وسائل الاعلام المحلية، وسط ضغوط متزايدة عقب مقتل صحفى استقصائي الشهر الماضي.

ومع ذلك، ارتبط عرض فيكو الاستقالة من منصبه بشروط، وذكرت وكالة الانباء السلوفاكية تى ايه اس ار" ان فيكو سوف يستقيل فقط فى حال قام حزبه الاشتراكى الديمقراطي باختيار خليفة له.

وكانت عملية القتل المزودج للصحفى يان كوتسياك وخطيبته فى أواخر شهر فبراير الماضي قد القت بالمؤسسة السياسية السلوفاكية فى اتون ازمة، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات ازاء اسلوب تعاملها مع هذه القضية مما ادى الى حدوث صدع فى الائتلاف الحاكم والدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة.

وكان لوتسياك يسعى الى عمل تحقيقات بشأن ممارسات فساد بين السياسيين وتاثير المافيا الايطالية فى سلوفاكيا الواقعة فى شرق اوروبا.

حكومة سلوفاكيا سلوفاكيا قتل صحفى روبرت فيكو

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