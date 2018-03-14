الدفاع الروسية: تمديد الهدنة في دوما ليومين مع استقرار الوضع في المدينة

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاربعاء تمديد الهدنة الإنسانية يومين إضافيين في مدنية دوما بغوطة دمشق الشرقية وسط استقرار الوضع فيها، مشيرة إلى خروج 437 مدنيا من عبر الممرات الإنسانية في المدنية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بتوقف إطلاق النار المتبادل وجميع العمليات القتالية تماما في دوما الواقعة شمالي الغوطة الشرقية، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية.

وأعلنت الدفاع الروسية عن تمديد الهدنة الإنسانية في دوما يومين إضافيين بعد استقرار الوضع فيها وإعادة التنقل الحر للمواطنين في المدينة، التي لم ينتهك فيها نظام وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ72 الماضية.

وأضافت: "تمكن 437 مدنيا من الخروج الآمن من دوما عبر الممرات الإنسانية".

ووصلت المدينة قافلتان إنسانيتان محملتان بـ318 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية والمواد الطبية خلال الأسبوع الماضي، فيما يخطط لوصول قافلة إنسانية أخرى مكونة من 20 شاحنة إلى دوما يوم غد الخميس، وفقا للوزارة.