مقتل 4 شرطيين ومدنيين اثنين في انفجار في لاهور الباكستانية

لاهور - (د ب ا):

قتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد الشرطة وشخصين مدنيين في انفجار وقع، مساء اليوم الاربعاء، في منطقة "راييند" في ضواحي لاهور عاصمة اقليم البنجاب الواقع شرقي باكستان.

ووقع الانفجار على مقربة من نقطة تفتيش للشرطة بالقرب من سيارة نائب مدير الشرطة،بحسب قناة"جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

واصيب أكثر من 12 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات .

ووفقاً لمصادر الشرطة ، بدا أن الانفجار كان هجوماً مستهدفاً على أفراد إنفاذ القانون.

وأضاف مسؤولون بالشرطة أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار من جهاز مزروع أو إذا كان هجومًا انتحاريًا.

ودمرت دراجة نارية بالقرب من موقع الانفجار بالكامل.