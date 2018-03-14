أكثر الكلمات إنتشاراً

مريم عبد السلام انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد سد النهضة العملية الشاملة 2018 شهادة أمان محمد صلاح الدوري المصري

مقتل 4 شرطيين ومدنيين اثنين في انفجار في لاهور الباكستانية

09:12 م الأربعاء 14 مارس 2018
مقتل 4 شرطيين ومدنيين اثنين في انفجار في لاهور الباكستانية

الشرطة الباكستانية

لاهور - (د ب ا):

قتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد الشرطة وشخصين مدنيين في انفجار وقع، مساء اليوم الاربعاء، في منطقة "راييند" في ضواحي لاهور عاصمة اقليم البنجاب الواقع شرقي باكستان.

ووقع الانفجار على مقربة من نقطة تفتيش للشرطة بالقرب من سيارة نائب مدير الشرطة،بحسب قناة"جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

واصيب أكثر من 12 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات .

ووفقاً لمصادر الشرطة ، بدا أن الانفجار كان هجوماً مستهدفاً على أفراد إنفاذ القانون.

وأضاف مسؤولون بالشرطة أنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار من جهاز مزروع أو إذا كان هجومًا انتحاريًا.

ودمرت دراجة نارية بالقرب من موقع الانفجار بالكامل.

باكستان مقتل شرطيين انفجار لاهور الشرطة الباكستانية

الخبر التالى:

رئيس برلمان الكويت: المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط صنعت في الخارج

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان