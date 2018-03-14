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جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء ما تردد عن استخدام روسيا غاز الأعصاب ضد جاسوس سابق

08:11 م الأربعاء 14 مارس 2018
جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء ما تردد عن استخدام روسيا غاز الأعصاب ضد جاسوس سابق

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش ، عن "قلقه البالغ" من التقارير التي تفيد بأنه تم استخدام غاز الأعصاب لتسميم جاسوس روسي سابق وابنته على أرض بريطانية.

وأعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن إجراءات انتقامية ضد موسكو، بعد أن رفضت روسيا توضيح موقفها بعد وفاة الجاسوس وابنته في بريطانيا.

وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة، إن جوتيريش "يدين بشدة" استخدام غاز الأعصاب أو الأسلحة الكيماوية، ويأمل في إجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادث.

وأضاف المتحدث أنه في الوقت الذي لا يستطيع فيه جوتيريش توجيه اللوم ، فإن استخدام غاز الأعصاب كسلاح تحت أي ظرف من الظروف أمر غير مقبول، واستخدامه من قبل دولة يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

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