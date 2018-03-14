رئيس "النواب" الأردني: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة ودقيقة

عمان - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة ودقيقة، وأن الأردن يرى اليوم أن القرار الأمريكي الأخير القاضي بنقل سفارة واشنطن إلى القدس، من شأنه وضع العراقيل أمام جهود استمرارية العملية السلمية، ويصب في تدعيم قوى التطرف والإرهاب على حساب قوى الاعتدال في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الطراونة، اليوم الأربعاء، بعمان، رئيس مجلس النواب اليوناني نيكولاس فوتسس والوفد المرافق له.

وبشأن قضية اللاجئين في المملكة، أشار الطراونة إلى الأردن يشعرُ بأن تخلي المجتمع الدولي عن مسئولياته الأخلاقية بمثابة الطعن بالخاصرة، حيث أن ما يُقدم للأردن كواحد من الدول المستضيفة للاجئين، لا يغطي الحد الأدنى من الأعباء التي يعانيها.

وأضاف أنه "بات لزاماً الضغط على كل دول القرار العالمي من أجل التحرك السريع والعاجل لرفد الدول المضيفة للاجئين بالمساعدات الحقة، وهي واجب لا مِنة أو فضلا".