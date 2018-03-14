ترامب يختار كودلو مستشارا اقتصاديا جديدا خلفا لكوهين

مصراوي – (وكالات)

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن اختيار المحلل الاقتصادي لاري كودلو ككبير مستشاريه الاقتصاديين، خلفًا لجاري كوهين الذي استقال الأسبوع الماضي.

كما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" التي يعمل لها كودلو، إن الرئيس ترامب من المقرر أن يعلن تعيين مساعده الاقتصادي الجديد يوم الثلاثاء المقبل بعدما قبل لاري كودلو بالمنصب.

ونقلت عن مصادر مطلعة على الأمر أن كودلو صاحب الـ 70 عامًا، سيكون بديلا لكوهين الذي عارض قرار الرئيس الأمريكي بخصوص فرض ضرائب جديدة على واردات الألومنيوم.

وكان كودلو قد أبدى استياءه بعد الإعلان عن رحيل كوهين، لكن الرئيس ترامب قال أمس إنه سيتقبل الاختلاف مع كودلو حال اختياره للمنصب البارز.

وقال ترامب: "نحن لا نتفق على كل شيء، وفي هذه المسألة أعتقد أن ذلك أمر جيد. أريد امتلاك أراء مختلفة. نتفق على أغلب الأمور."

وذكرت "سي إن بي سي" أن كودلو ساعد في صياغة السياسة الاقتصادية خلال إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان. وبشكل غير رسمي كان قد نصح ترامب بفرض الضرائب خلال الحملة الانتخابية عام 2016.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقال أمس الثلاثاء وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وعين بدلا منه رئيس جهاز الاستخبارات المركزية مايك بومبيو بدلًا منه.