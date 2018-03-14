مجلس مدينة حرستا السورية يناشد المجتمع الدولي إنقاذ 20 ألف شخص محاصر

دمشق - (د ب أ):

ناشد المجلس المحلي في مدينة حرستا شمال شرق العاصمة السورية دمشق المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة الى تحمل كافة مسؤولياتها بالضغط على روسيا والنظام السوري لوقف القصف بشكل فوري، والسماح بدخول مساعدات إنسانية عاجلة للمحاصرين في المدينة، وإجلاء الحالات الطبية والإنسانية على وجه السرعة، وذلك من معبر المشافي المعتمد رسميا من قبل الأمم المتحدة.

وحذر المجلس المحلي في بيان له اليوم الاربعاء تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه "من حصار 20 ألف مدني في المدينة جراء تمكن قوات النظام وحلفاؤها من فصل مدينة حرستا عن باقي مدن وبلدات الغوطة الشرقية بشكل كامل".

وأوضح المجلس أن "الحملة الهمجية التي شنتها قوات النظام مدعومة بغطاء روسي على الغوطة الشرقية، استهدفت المدنيين بشكل مباشر بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا، والتدمير الممنهج للبنى التحتية والمرافق العامة والمشافي".

وأشار بيان المجلس إلى أن القوات الحكومية تمكنت من فصل مدينة حرستا عن باقي مدن وبلدات الغوطة الشرقية بشكل كامل، مما أدى الى دخول المدينة بحصار مطبق وقطع كافة الإمدادات الطبية والإغاثية عنها وتهديد حياة 20 ألف مدني محاصر داخل أحيائها.