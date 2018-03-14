رئيس الاتحاد الأوروبي يحث ترامب على "التجارة وليس الحرب"

ستوكهولم - (د ب أ):

حث رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الولايات المتحدة على استئناف محادثات التجارة، وسط صراع تجاري يلوح في الأفق بين الكتلتين التجاريتين.

وقال توسك اليوم الأربعاء مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب محادثات في العاصمة الفنلندية هلسنكي مع رئيس الوزراء جوها سيبيلا "مارس التجارة ولا تشن الحرب يا سيدي الرئيس".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب عن تعريفات جمركية عالمية بنسبة 25 بالمئة على الصلب المستورد و10 بالمئة على الألومنيوم، مع إعفاءات لكندا والمكسيك ومرونة محتملة مع آخرين، مما أثار موجة من الإدانة الدولية وزيادة المخاوف من حرب تجارية.

ودافع الرئيس الأمريكي عن القرار اليوم الأربعاء، حيث قال: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن الممارسات التجارية الظالمة المنتشرة ضد بلدنا!"

وقال توسك إن اقتراح الرئيس الأمريكي "علامة سيئة على العلاقات عبر الأطلسي" وأكد على الحاجة إلى "العودة إلى محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الآن".

وقد ذكر الاتحاد الأوروبي أنه يمكن أن يفرض تعريفات مضادة على المنتجات الأمريكية بما في ذلك البوربون ودراجات هارلي ديفيدسون النارية والملابس الجينز من نوع "ليفي".

وقال توسك للصحفيين "عندما يشكو الرئيس من كثرة التعريفات الجمركية بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، فأنا أستطيع فهمه. لسنا سعداء ايضا."

وذكر توسك بالعلاقات التاريخية بين أوروبا والولايات المتحدة، وأشار إلى أن ترامب قال "سيتم استبعاد الأصدقاء الحقيقيين من الإجراءات المقترحة".

وأضاف "أود أن أشدد اليوم على أن العالم الحر قد نجا من أصعب العقود فقط، بفضل حقيقة أن الأوروبيين والأميركيين كانوا أصدقاء حقيقيين، لذا دعونا نعتز بهذه الصداقة ولا نتحداها".