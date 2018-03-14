ميركل تنتظر ردًا أوروبيًا موحدًا ضد قرار الرسوم الجمركية الأمريكي

برلين- (د ب أ):

قالت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، إنها تعول على صدور رد موحد من الاتحاد الأوروبي على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية.

وفي أعقاب أدائها اليمين الدستورية لفترة رابعة، قالت ميركل، اليوم الأربعاء إنه لا ينبغي في الوقت نفسه أن يكون هناك خوف من اتخاذ تدابير مضادة، إذا دعت الضرورة لذلك.

وتابعت ميركل أن حكومتها تعول في خطوة أولى وبشكل مبدئي على المفاوضات، لكنها قالت إنها لا يمكن أن تقول إن كانت هذه المفاوضات ستنجح.

وتحدثت ميركل عما وصفته بـ" أزمة التعددية"، ورأت أن الرد الأفضل على ذلك يتمثل في السلوك الأوروبي الموحد "وهذا ما يمكن لنا أن نخرج به"، وذكرت أن الحكومة الألمانية دائما ما أعلنت عن رغبتها في علاقات تجارية عادلة.

وطالبت ميركل بأن تبدأ المحادثات مع الولايات المتحدة أولاً على أساس اتفاقات منظمة التجارة العالمية، واشارت إلى وجود شركاء تجاريين آخرين مثل الصين وكوريا، وقالت: "سنعمل على اتفاقات التجارة، وسنتحدث مع الشركاء التجاريين الآخرين أيضاً عن مسألة أن السياسة الحمائية ليست الرد الصحيح".

وقالت ميركل إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستكون، بعد انتخابها لفترة رابعة، أكثر كثافة مما كانت عليه فترة تسيير أعمال الحكومة السابقة، واعترفت بأن ألمانيا لم تكن في الأشهر الماضية الشريك الذي يمكن أن تعرف معه كيف ستسير الأمور.

ووصفت تشكيل الحكومة في بلادها بأنه يمثل في هذا الصدد "رسالة مهمة بأن بمقدورنا التصرف بشكل أفضل كحكومة".

وتعتزم ميركل عقد جلسة تأسيسية لمجلس وزرائها مساء اليوم.

وكان ترامب قد هدد الأوروبيين بفرض رسوم أعلى على واردات بلاده من السيارات، وذلك بعد قراره فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من الصلب والألومنيوم بنسبة 25% و10% على التوالي.