فيسبوك يحذف حسابات جماعة "بريطانيا أولا" اليمينية بسبب خطاب الكراهية

لندن - (د ب أ):

حذف موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" حسابات مجموعة "بريطانيا أولا" اليمينية المتطرفة وزعيميها البارزين بعد أن انتهكت المعايير المجتمعية بشكل متكرر.

وجاءت خطوة "فيسبوك" بعد إجراء مماثل من موقع "تويتر" في منتصف ديسمبر، بعد أن اكتسبت المجموعة الصغيرة اهتماماً عالمياً، عندما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة نشر عدة مقاطع فيديو معادية للمسلمين، نشرتها نائبة رئيس المجموعة "جايدا فرانسن".

وقال موقع فيسبوك اليوم الأربعاء إنه أزال حساب فرانسن وحساب بريطانيا أولا الرئيسي وحساب زعيم المجموعة بول جولدينج.

وأوضح الموقع في بيان "قدمنا مؤخرا لمدراء الصفحات تحذيرا نهائيا مكتوبا، ولكنهم واصلوا نشر محتوى ينتهك معايير مجتمعنا".

"ونتيجة لذلك، ووفقًا لسياساتنا، قمنا بإزالة الصفحة الرسمية لبريطانيا أولاً على فيسبوك وصفحات الزعيمين فورا".

وقال فيسبوك إن الحسابات الثلاثة "نشرت مرارًا محتوى يهدف إلى التحريض على العداء والكراهية ضد الأقليات، مما أدى إلى استبعاد الصفحات من خدمتنا".

وأضاف أن الصفحة الرسمية لمجموعة "بريطانيا أولا" على فيسبوك بها مليوني متابع في جميع أنحاء العالم.

ويقضي جولدنج (36 عاما) وفرانسن (32 عاما) عقوبة السجن لمد أربعة أشهر ونصف الشهر ،وتسعة أشهر على التوالي بعد أن أدينا الأسبوع الماضي بـ "المضايقة الدينية المشددة" خلال احتجاجهما ضد المسلمين أمام محكمة في جنوب شرق انجلترا