الأمم المتحدة: الفلسطينيون بحاجة لمساعدات إنسانية بقيمة 540 مليون دولار

نيويورك - (أ ش أ)

أكدت الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى تخصيص نحو 540 مليون دولار للإغاثة الإنسانية على الأراضي الفلسطينية خلال عام 2018.

وصرح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جيمي ماكجولدريك- حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء- بأن 75% من هذا المبلغ مخصصة لغزة "حيث تنتشر مأساة من صنع الإنسان يوميًا" - بحسب تعبيره - .

يذكر أن جزءًا من هذا المبلغ سيخصص لدعم مشروعات الطوارئ من جانب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن خفضت واشنطن تمويلها لفلسطين العام الحالي، بينما سيخصص باقي المبلغ لتمويل مشروعات الغذاء، والماء، والصحة، والمرافق الصحية والمأوى، والتعليم.