الحزب الحاكم بالهند يخسر مقعدين في انتخابات تكميلية

نيودلهي - (د ب أ):

خسر حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند (بى. جيه. بى) اثنين من المقاعد في الانتخابات الفرعية التي أجريت يوم الاحد في ولاية أوتار براديش( شمال الهند)، ما يشكل تراجعا على الرغم من الانتصارات الاخيرة في الولايات الواقعة شمال شرق البلاد.

ولكونها أكبر ولاية في الهند من حيث عدد السكان، يحتل 80 عضوا من ولاية اوتار براديش مقاعد في مجلس النواب الهندي المؤلف من 543 مقعدا، ومن المتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في فرص حزب بهاراتيا جاناتا في العودة إلى السلطة في الانتخابات العامة عام 2019.

وأعلنت لجنة الانتخابات اليوم الأربعاء ان حزب بهاراتيا جاناتا خسر مقعدي البرلمان فى جوراخبور وفولبور لصالح حزب ساماجوادى الإقليمي في الانتخابات الفرعية.

وجرت الانتخابات التكميلية لمقاعد البرلمان الشاغرة بعد تولي يوجي أديتيانت رئيس وزراء أوتار براديش ونائبه كيشاف براساد موريا، منصبيهما في أعقاب الانتخابات المحلية التي فاز بها حزب بهاراتيا جاناتا في الولاية عام 2017.

ويشغل حزب بهاراتيا جاناتا مقعد جوراخبور منذ عام 1989. وشكل مقعد فولبور، الذي يشغله حزب المؤتمر الوطني الهندي لفترة طويلة ، عاملا هاما فى فوز حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات العامة عام 2014.

وكان حزبا ساماجوادي الإقليمي و"بهوجان ساماج" قد تعاونا لخوض الانتخابات ضد حزب بهاراتيا جاناتا كمنافس رئيسي لهما.

وينظر إلى التحالف على أنه تجربة لتشكيل جبهات متحدة ضد حزب بهاراتيا جاناتا في عام 2019، حيث من المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء نارندرا مودي لولاية ثانية.