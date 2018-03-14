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داعش ينشر صور طفلين يعدمان جنديين أفغانيين

06:36 م الأربعاء 14 مارس 2018
داعش ينشر صور طفلين يعدمان جنديين أفغانيين

تنظيم داعش

كابول - (د ب أ):

نشر "داعش" الإرهابي، اليوم الاربعاء، صورا وحشية لطفلين وهما يعدمان فيما يبدو ثلاثة رجال يرتدون زيا برتقاليا في إقليم ننجارهار بشرق أفغانستان.

وأظهرت إحدى الصور الخمس الولدين اللذين يبلغان من العمر حوالي عشر سنوات بينما كان كل منهما يقود رجلاً واحدًا من الرقبة.

وفي صورة أخرى، كانا يقفان وراء اثنين من السجناء الثلاثة.

وأظهرت الصورة الأخيرة الأسرى وهم قتلى على الأرض برؤوس ملطخة بالدماء، وكان الطفلان يرفعان أسلحتهما في الهواء.

ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من التحقق من صحة الصور بشكل مستقل.

ووصف تعليق على الصور المشاهد بأنها "تصفية" جنديين أفغانيين وجاسوس ساعدهما.

ومنذ ظهور تنظيم داعش في أفغانستان في أوائل عام 2015 ، كان إقليم ننجارهار هو المعقل الرئيسي للمجموعة في البلاد. ويتوسع المتطرفون إلى شمال أفغانستان، مع شن هجمات في المدن الكبرى، ومن بينها كابول.

أفغانستان تنظيم داعش إقليم ننجارهار الإرهاب

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