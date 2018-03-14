قتلى وجرحى من الحوثيين جراء قصف للجيش اليمني بصنعاء

عدن - (أ ش أ)

قصفت قوات الجيش اليمني اليوم الأربعاء، بالمدفعية، تجمعات لميليشيات الحوثي الإنقلابية شمالي مديرية (نهم) في صنعاء؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، لم يتم إحصاؤهم بعد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية قوله إن "قتلى وجرحي من ميليشيات الحوثي سقطوا جراء قصف مدفعية الجيش تجمعات لهم غرب سلسلة جبال الزلزال شمالي مديرية نهم، وتجمعات أخرى غرب منطقة المدفون".