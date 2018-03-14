ماكرون يهنئ ميركل على فوزها بمنصب المستشارة للمرة الرابعة

باريس - (د ب أ):

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إعادة انتخابها لفترة ولاية رابعة في منصب المستشارة الاتحادية لألمانيا، ودعاها إلى العمل معا لتعزيز الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في تغريدة: "تهانينا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. فلنعمل معا لنتقدم بأوروبا إلى الأمام بشكل أسرع وأقوى".