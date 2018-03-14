يساري ألماني: ميركل اضاعت فرصة الاعتزال في القمة

ستراسبورج- (د ب أ):

أعرب يساري ألماني بارز عن رأيه في أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فوتت التوقيت المناسب للانسحاب من الوسط السياسي.

وقال جريجور جوزي اليوم الأربعاء بمدينة ستراسبورج الفرنسية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "كان يمكنها الرحيل خلال التألق والمجد".

وقال جوزي، 70 عاما، إنه كان يتعين عليها في منتصف الفترة التشريعية الماضية لها، الإعلان عن إنهاء توليها منصب المستشارة مع عام 2017، وقال: "ولكنها لم تفعل".

وقال إن ميركل ستتجاوز الفترة القادمة التي تبلغ تقريبا أربعة أعوام حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشار إلى أنه يتوقع ان يمر ائتلافها الحاكم الموسع الجديد بقدر كبير من الجمود، لأن حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يتعين عليهم الاتفاق على القاسم المشترك الأدنى بينهما.

وكان البرلمان الألماني انتخب ميركل مستشارة لألمانيا اليوم لفترة ولاية رابعة. وعقب ذلك أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير تنصيب أنجيلا ميركل في منصب المستشارة الاتحادية، ثم أدت ميركل اليمين الدستورية أمام رئيس البرلمان فولفجانج شويبله.