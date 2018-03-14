الرئيس الأوكراني يهنئ ميركل بإعادة انتخابها مستشارة لألمانيا

كييف - (د ب أ):

هنأ الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجيلا ميركل بإعادة انتخابها لفترة ولاية رابعة في منصب المستشارة الاتحادية لألمانيا، واصفا إياها بأنها صديقة لأوكرانيا.

وكتب بوروشينكو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء أنه يأمل في نجاحها في الطريق نحو مواصلة تعزيز دور ألمانيا في الساحة العالمية، لافتا إلى أن ميركل تعد سياسية بارزة في الوقت الحاضر.

يشار إلى أن برلين شريك اتصال مهم لكييف في الأزمة حول منطقة النزاع بشرقي أوكرانيا التي تشهد أعمال قتال بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين المواليين لروسيا منذ أعوام.

وتقوم ألمانيا بدور وساطة في خطة السلام الخاصة بشرق أوكرانيا التي لم يتم تنفيذها حتى الآن في نطاقات واسعة.

وكانت ميركل قد أعربت عن أملها مطلع الأسبوع في حدوث دفعة جديدة نحو تحقيق هدنة ثابتة في شرق أوكرانيا عقب الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة الأحد المقبل.