حصيلة سبع سنوات من الحرب في سوريا – انفوجراف

كتبت- هدى الشيمي:

بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية السابعة للثورة السورية، أعدت وكالة فرانس برس الإخبارية رسمًا توضيحيًا (أنفوجراف)، يوضح عدد القتلى المدنيين والمسلحيين، بالاعتماد على بيانات ومعلومات صادرة عن عدة مصادر منها المرصد السوري لحقوق الإنسان، والبنك الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

وبحسب الرسم التوضيحي، فإن العدد الإجمالي للقتلى تجاوز 354 ألف قتيل، من بينهم 106.390 ألف مدني، وبل عدد القتلى من النساء حوالي 12.150 ألف سيدة، ووصل عدد القتلى الرجال 74070 ألف رجل، فيما وصل عدد القتلى من الأطفال إلى 19810 ألف طفل.

وبلغ عدد القتلى في صفوف قوات النظام حوالي 121950 ألف قتيلا، من بينهم 53.130 ألف قتيل في صفوف المسلحين المواليين للنظام، بينما وصل عدد الجنود حوالي 63820 ألف جندي.

ووصل عدد القتلى وفي صفوف المعارضة المسلحة إلى 126400 منهم 63360 ألف جهاديا، فيما بلغ عدد القتلى في صفوف فصائل المعارضة الأخرى إلى 62039 قتيلا.

وأوضح الرسم البياني أن أكثر من 50 بالمئة من السكان شُردوا قسرا، مُبينا وجود 6.1 لاجئ داخل البلاد.

وأفاد تقرير صدر عن مكتب الغذاء العالمي، بأن هناك أكثر من ثلث عدد السوريين نزحوا داخليا في محاولات للحصول على مأوى آمن، وأوضح التقرير أن هناك حوالي 6.5 مليون شخص في سوريا يعانون انعدام الأمن الغذائي.

كما يواجه أربع ملايين سوري آخرين، بحسب التقرير، خطر انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت وكالة فرانس 24 إلى النزاع في سوريا تسبب في إحداث دمارا هائلا في البنية التحتية، وتدمير المنشآت الحيوية الرئيسية في سوريا.